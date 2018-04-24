مكتوم بن محمد يكرم الفائزين بجوائز التميز لقطاع الأعمال

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، حفل توزيع جوائز التميز لقطاع الأعمال في دورتها الـ 24، والذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، في أوبرا دبي.

وقام سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتكريم الشركتين الفائزتين بجائزة دبي للجودة، وهما غاز الإمارات من قطاع التصنيع - النفط والغاز؛ وترانسجارد كاش من قطاع الخدمات.

وكرّم سموه أيضاً الفائزين بأعلى الدرجات على حسب القطاعات بجائزة دبي التقديرية للجودة، والتي ضمت كلاً من القيادة العامة لشرطة الفجيرة من القطاع الحكومي؛ وبنك رأس الخيمة الوطني من القطاع المالي؛ ومستشفى أستر - فرع المنخول من القطاع الصحي؛ وديار لإدارة جمعيات الملاك من قطاع خدمات؛ وجامعة الخليج الطبية من قطاع التعليم؛ وجلوبال جرين بريدج للمقاولات من قطاع المقاولات، كما كرم سموه مجلس الأعمال الفرنسي بدبي والمناطق الشمالية، الفائز بأعلى الدرجات بجائزة دبي التقديرية للجودة فئة مجالس ومجموعات الأعمال.