محمد بن حمد الشرقي يفتتح معرض الفجيرة الدولي للتوظيف والتعليم

الشارقة 24 – وام:



افتتح سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الثلاثاء، الدورة الثانية عشرة لمعرض الفجيرة الدولي للتوظيف والتعليم، التي تنظمها دائرة الموارد البشرية في الفجيرة لمدة ثلاثة أيام بمركز الفجيرة للمعارض، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.



حضر الافتتاح الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.