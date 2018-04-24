"تطوير البنية التحتية" توفد موظفيها من الفئة الخدمية لأداء العمرة

الشارقة 24:



ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية والإنسانية التي تنفذها وزارة تطوير البنية التحتية خلال عام زايد 2018، أوفدت الوزارة عدد من موظفيها من الفئة الخدمية والمعاونة لأداء مناسك العمرة وزيارة بيت الله الحرام.



ولفتت هناء الصوري مدير إدارة الاتصال الحكومي، إلى أن المبادرة تهدف لإدخال السعادة والفرح إلى قلوب الفئة الخدمية العاملة بالوزارة، وتحقيق حلمهم بتأدية العمرة، وترسيخ قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه" في نفوس الجميع، وبما يعزز من جهود الوزارة الرامية لإطلاق وتنفيذ سلسلة من المبادرات المجتمعية الداعمة لإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" 2018 عام زايد.



وأكدت أن تنفيذ المبادرة جاء من خلال دعوة موظفي إلى التبرع والمساهمة في المبادرة المجتمعية الخيرية، حيث تم إيفاد 20 عاملاً على نفقة موظفي الوزارة، لافتة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقوم به الوزارة في تنفيذ مبادرات مجتمعية تتعلق بتحقيق أمنية الفئة الخدمية بأداء مناسك العمرة.



وأشارت إلى أن هذه المبادرة التي تستهدف الموظفين من الفئة الخدمية والمعاونة تأتي ضمن جهود الوزارة لدعم مبادرة "عام زايد"، وكذلك انطلاقاً من حرص الوزارة وإيمانها بمسؤوليتها المجتمعية، وتقديراً لجهودهم الفاعلة في العمل، كما أنها تعبر عن الرعاية والاهتمام التي تحظى بها تلك الفئة، وسعياً من وزارة تطوير البنية التحتية لتحقيق السعادة لهم باعتبارها مكوناً أساسياً للوزارة.