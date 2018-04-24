إعفاء مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول إلى تونغا

الشارقة 24 – وام:



أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات السفر إلى مملكة تونغا دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة اعتباراً من 24 مايو المقبل مع إمكانية البقاء لمدة أقصاها 60 يوماً في كل زيارة.



وقال سعادة السفير أحمد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن مواطني الدولة حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة والعادية يمكنهم دخول أراضي مملكة تونغا دون تأشيرة مسبقة مع إمكانية البقاء لمدة أقصاها 60 يوماً في كل زيارة.



ويأتي هذا الإعفاء بناء على مذكرة التفاهم التي وُقعت بين حكومة الإمارات وحكومة مملكة تونغا، الإثنين، بدبي من قبل سعادة السفير يعقوب يوسف الحوسني مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية، وسعادة "أكا ولا" مبعوث جلالة مملكة تونغا لدولة الامارات، وذلك على هامش لقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مع سعادة مبعوث جلالة مملكة تونغا.



وأوضح الظاهري أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي قطعت شوطاً كبيراً في جهودها الدبلوماسية والقنصلية من أجل تعزيز مكانة الدولة على المستوى العالمي، مؤكداً أن التزامها بتوقيع مذكرات تفاهم بشأن الإعفاء من التأشيرات يأتي في إطار حرصها على تقديم خدمات قنصلية متميزة لمواطني الدولة لتسهيل سفرهم إلى دول العالم من جهة وتوطيداً للعلاقات الثنائية مع تلك الدول من خلال تعزيز التعاون في المجالات السياحية والاقتصادية والاستثمارية من جهة أخرى.



وأكد الظاهري أن الوزارة تعمل جاهدة أيضاً ليكون جواز السفر الإماراتي ضمن أقوى 5 جوازات عالمية تزامناً مع رؤية دولة الإمارات 2021.