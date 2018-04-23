محمد بن زايد يستقبل وفد دائرة الطاقة بأبوظبي

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين، في مجلس قصر البحر، وفد دائرة الطاقة في أبوظبي، وشركاتها، برئاسة معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس الدائرة.

وأكد سموه خلال حديثه مع الوفد أهمية مواكبة التغيرات المستمرة في مجال الطاقة وتبني تطبيق الحلول المبتكرة في هذا القطاع، مشدداً على حرص حكومة أبوظبي على تحقيق مبدأ الاستدامة في القطاع بما يضمن تعزيز رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.

وحث سموه الجميع على بذل المزيد من الجهود لتقديم خدمات متميزة وتطبيق أحدث التطورات التقنية والصناعية في قطاع الطاقة والحلول والمنتجات التي تخدم الاقتصاد الوطني.