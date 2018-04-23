مكتوم بن محمد يفتتح مؤتمر النقل للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، افتتح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر ومعرض النقل للاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2018، الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات بدبي، والاتحاد العالمي للمواصلات العامة، تحت شعار "الريادة في إسعاد المتعاملين"، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بقطاع النقل في المنطقة.

وكرم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على هامش أعمال المنتدى، الفائزين في الدورة الثانية من "هاكاثون المواصلات" لطلبة الجامعات والكليات، والشركات الراعية للمؤتمر، كما افتتح سموه المعرض المصاحب للحدث والذي يحظى بمشاركة 17 دولة متضمناً أحدث الحلول العالمية في مجال النقل والمواصلات.

إلى ذلك، قام سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وبير كالفيت تورديرا رئيس الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر المقام على مساحة 2800 متر مربع بمشاركة 17 دولة، حيث اطلع سموه على جانب من المعرض يتضمن أحدث ما توصلت إليه صناعة النقل والمواصلات حول العالم من حلول فعالة وذكية.