منصور بن زايد يشهد تخريج طلبة "مكتب البعثات الدراسية"

الشارقة 24 – وام:

حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الحفل الذي نظمه مكتب البعثات الدراسية في فندق قصر الإمارات، بمناسبة تخرج 188 طالباً وطالبة، ممن تلقوا دراستهم الجامعية داخل الدولة وخارجها على نفقة بعثة صاحب السمو رئيس الدولة التي تقدم سنوياً للمتميزين علمياً من حملة الشهادة الثانوية.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بالنهضة الشاملة التي يشهدها قطاع التعليم بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، والرعاية الشاملة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات ودورهم المشهود في تشجيع أبناء الوطن على استكمال دراساتهم والتزود بالعلم وبالمهارات الفنية والعملية بما يؤهلهم للمشاركة الإيجابية الفاعلة في مسيرة النماء والتطور التي تشهدها بلادنا في المجالات كافة.

وأشار سموه إلى أن بعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المتميزين علمياً تهدف إلى إعداد وتأهيل جيل قيادي من أبناء وبنات الدولة القادر على مواجهة تحديات المستقبل، إضافة إلى رفد الدولة بكوادر مواطنة مؤهلة وفق أرفع المستويات العلمية لمواصلة مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة في مفاصلها كافة.

مؤكدا أن السعي إلى تحقيق هذا الهدف يتجلى بوضوح من خلال مواصلة البعثة تخريج عدد من الطلاب والطالبات المبتعثين سنوياً ممن أنهوا دراساتهم في أرقي الجامعات داخل الدولة وخارجها.