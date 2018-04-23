سيف بن زايد يشهد اجتماعاً لمجلس السعادة والايجابية

الشارقة 24 – وام:

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم الإثنين، الاجتماع الثاني لمجلس السعادة والإيجابية لوزارة الداخلية لعام 2018 الذي عقد في قاعة الاتحاد بمقر الوزارة.

وتم خلال الاجتماع، استعراض عدد من المبادرات والمشاريع التي تستهدف تطوير العمل الشرطي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، ونشر ثقافة السعادة والإيجابية بين أفراد المجتمع في نطاق عمل الوزارة.

حضر الاجتماع الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بالوزارة، واللواء سالم مبارك الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة بالإنابة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، واللواء محمد العوضي المنهالي من مكتب مستشاري سمو الوزير، واللواء عبد العزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي، وقادة الشرطة العامون بالدولة، واللواء مكتوم الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام بالإنابة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من المدراء العامين ومديري الإدارات بالوزارة.