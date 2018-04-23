محمد بن زايد يقلد "أبطال القوات المسلحة" أوسمة الشجاعة

الشارقة 24 – وام:

قلد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين، في مجلس قصر البحر، عدداً من أبطال القوات المسلحة "أوسمة الشجاعة"، وذلك تقديراً وتكريماً لمواقفهم البطولية خلال أداء مهامهم في عملية "إعادة الأمل" باليمن.

وحيا سموه حماة الوطن.. أبطال الإمارات الذين يسطرون مواقف مشرفة في ميادين الحق والواجب وهم مبعث اعتزاز وفخر لوطنهم وأمتهم يجسدون قيم الإخلاص والتضحية والشجاعة الأصيلة التي توارثوها عن آبائهم وأجدادهم ويتحلى بها أبناء الإمارات كافة، داعيا الله تعالى أن يديم عليهم العزة والنصر وأن يحفظهم لأهلهم ووطنهم وأن يمن بالشفاء على المصابين وأن يتغمد شهداءنا الأبرار بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته.

وقد قلد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "وسام الشجاعة" لكل من الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وعلي راشد سيف الغيثي ومحمد أحمد عبد العزيز الشحي وموسى يوسف علي بن هويدن وحميد راشد سعيد الزعابي وعبد الرحمن محمد إبراهيم الحمادي ومحمد راشد محمد الصريدي وأحمد ماجد سعيد النعيمي.