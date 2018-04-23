افتتاح مدينة الشيخ خليفة بن زايد السكنية في أفغانستان

الشارقة 24 – وام:

ضمن الجهود الدولية الرامية لتنمية أفغانستان، تم اليوم الإثنين، افتتاح "مدينة الشيخ خليفة بن زايد السكنية" في منطقة القصبة بالعاصمة الأفغانية كابول ويأتي المشروع تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس ادارة صندوق أبوظبى للتنمية، بدعم برنامج إعمار جمهورية أفغانستان الإسلامية.

وشهد محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية مراسم افتتاح "مدينة الشيخ خليفة بن زايد السكنية"، التي تعتبر أحد أبرز المشاريع السكنية التي أنشأتها دولة الإمارات والتي تضم 3,330 وحدة سكنية بقيمة 708 مليون درهم، ضمن منحة حكومة دولة الإمارات البالغ قيمتها991.7 مليون درهم عام 2009 لبرنامج إعادة إعمار وتنمية افغانستان التي يديرها صندوق أبوظبي للتنمية لمجموعة مشاريع تنموية في أفغانستان.

وأشاد غني بجهود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات سموه في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للشعب الأفغاني بالمستوى المتميز للمدينة والتخطيط الراقي اللذين تم على أساسهما تنفيذ صرح حضاري جديد يضاف إلى الدعم التنموي لأفغانستان، مؤكداً عمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين.

وأطلع الرئيس غني وسعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة سيف الشامسي القائم بأعمال سفارة الدولة في أفغانستان، وسعادة عبد الفريد زكريا سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى الدولة، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين، على معرض صور مكونات أحدى بنايات المدينة البالغ عددها 111بناية و نماذج الوحدات السكنية بالمدينة التي تقع على مساحة إجمالية قدرها 53.8 هكتاراً.

ويأتي المشروع ضمن باقة من المشاريع التنموية المقدمة من دولة الإمارات إلى جمهورية أفغانستان لسد وتوفير احتياجات العاصمة كابول من الوحدات السكنية، إضافة إلى أهمية المشروع الاستراتيجي للحكومة الأفغانية وآثاره الإيجابية المستدامة على المجتمع الأفغاني.

كما جرى خلال حفل الافتتاح الذي أقيم بقصر جارجنار الرئاسي، توقيع مراسم تسليم وتسلم وثيقة الملكية الخاصة بالمدينة، وقعها من الجانب الإماراتي سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومن الجانب الأفغاني منصور نادري وزير التنمية الحضرية والإسكان إيذاناً بافتتاحها وسط حضور رسمي وشعبي.

قام بعدها الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية بتسليم مفاتيح وحدات سكنية على مجموعة من الأسر المستفيدة الذين أعربوا عن شكرهم وامتنانهم لتقديم الوحدات السكنية التي تأتي استمراراً لنهج الإمارات الإنساني والإغاثي والتنموي في افغانستان، وتستهدف إسعاد الشعب الأفغاني.

وألقى سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية كلمة نقل خلالها تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس ادارة صندوق أبوظبى للتنمية، وتمنيات سموهم لجمهورية أفغانستان وللشعب الأفغاني الصديق التقدم والازدهار.