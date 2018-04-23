عبد الله بن زايد يترأس اجتماع مجلس التعليم العالي والقطاع الخاص

الشارقة 24 – وام:

عقد مجلس التعليم العالي والقطاع الخاص اجتماعه الأول برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، وذلك بوزارة التربية والتعليم.

وقال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إن "المكانة التي حققتها دولة الإمارات اليوم تأتي من إيمانها بأهمية التعليم ودوره الفاعل في تحقيق التقدم الحضاري، ولهذا وسيراً على خطى الوالد المؤسس رسخت القيادة الرشيدة مبدأ الاستثمار في الإنسان بتعليمه ووضعت التعليم في قلب العملية التنموية، كما دأبت على تحديث المنظومة التعليمية وفق المتطلبات الحياتية لكل مرحلة".

وأضاف سموه "أن المرحلة التي نعيشها اليوم بتطوراتها التكنولوجية الهائلة تحتم علينا حفظ هذا النهج والبناء عليه وتشدد على أهمية التعاون، فحين يتعلق الأمر بإبقاء عملية التعليم مواكبة للمتغيرات التي نشهدها لا يمكن أن يتم العمل على هذه الغاية بمعزل عن الآخرين، فالهدف مشترك وهو أن نضمن جاهزية أجيالنا للمستقبل ونعزز من تنافسيتهم عالميا".

من جانبه قال معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، إننا نتطلع إلى جيل يمتلك مهارات المستقبل ولهذا عكفنا على تطوير البنية التحتية للمنظومة التعليمية، بما يتوافق مع حاجة المجتمع ومع النظرة الشمولية لتطوير التعليم في الدولة، وتأتي الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي بمحاورها الرئيسية ومبادراتها الفاعلة مكملة لإطار عمل المدرسة الإماراتية الهادفة لبناء طالب يتمتع بمهارات العصر والقدرة على التواصل والابتكار.

وأثمر الاجتماع الأول لمجلس التعليم العالي والقطاع الخاص عن عدد من المبادرات كان أبرزها، توقيع ست مذكرات تفاهم مع مجموعة من الشركات الرائدة والتي تهدف إلى تخصيص 50 فرصة تدريب عملي خارج الدولة للطلبة المتميزين، وشملت هذه المؤسسات كلا من "موانئ دبي العالمية" و"طيران الإمارات"، و"طيران الاتحاد"، و"مبادلة"، و"سيمنز" و"شلمرجير".

ويضم المجلس في عضويته شركات رائدة عالمياً، ويهدف إلى مواءمة مخرجات قطاع التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، وتتمثل مهمة المجلس في دعم رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تطوير المنظومة التعليمية لتكون الأكثر تنافسية عالميا وتحفيز الابتكار وتطوير القدرات البحثية لدى مؤسسات التعليم العالي في الدولة.