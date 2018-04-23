حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير الأرجنتين لدى الدولة

الشارقة 24 – وام:



استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، الإثنين، سعادة فيرناندو رامون مارتينيز سفير جمهورية الأرجنتين لدى الدولة.



وتم خلال اللقاء بحث سبل العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات.



حضر اللقاء، الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، والشيخ محمد بن حميد بن عبد الله القاسمي العضو المنتدب بهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" وسعادة راشد سويدان الخاطري مدير عام دائرة التشريفات والضيافة .