عمار النعيمي يصدر قرار لجنة فض المنازعات بمنطقة عجمان الحرة

الشارقة 24 – وام:



أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي قراراً أميرياً بشأن لائحة فض المنازعات في منطقة عجمان الحرة، ويعمل به ويعتبر نافذاً اعتباراً من اليوم الأول من شهر مايو 2018 .



ويأتي هذا القرار بناء على توصيات رئيس منطقة عجمان الحرة بشأن الحاجة لتشكيل لجنة خاصة محايدة للقيام بنظر وفض المنازعات التي تنشأ بين المنطقة الحرة وأحد المستثمرين فيها أو بين مستثمر وأخر أو أخرين فيها بصورة ودية وسريعة، وباتة خارج نطاق المحاكم القضائية وعلى نحو يضمن حسم المنازعات المذكورة بقرارات نهائية لها الحجية الشرعية المطلوبة تصدرها اللجنة المذكورة، تحت إشراف القاضي المنتدب من وزارة العدل بالدولة لرئاسة تلك اللجنة وبحيث يتم تنفيذ تلك القرارات بكفاءة وفعالية، وفي أقصر وقت من قبل اللجنة التي أصدرتها بدون الحاجة لإحالتها للمحاكم القضائية في الإمارة لتنفيذها، مما يحقق الاستقرار في منطقة عجمان الحرة والانصاف والعدالة الناجزة للمستثمرين فيها من مؤجرين ومستأجرين وغيرهم من الأطراف المتنازعة الأخرى بداخل منطقة عجمان الحرة، وبعد الاطلاع على قرار معالي وزير العدل رقم 100 لسنة 2018، في شأن ندب قاض من وزارة العدل لرئاسة لجنة فض المنازعات بالمنطقة الحرة بإمارة عجمان ورغبة في تحسين بيئة العمل في منطقة عجمان الحرة، وضمان سير وإنجاز الأعمال فيها بكفاءة وفعالية عالية وبالسرعة المطلوبة بغرض مواكبة التطورات التي استجدت في منطقة عجمان الحرة خلال السنوات القليلة الماضية.



ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للإمارة، ويتم تعميمه على كافة الأشخاص المخاطبين بأحكامه والجهات المعنية به للقيام بتنفيذه كل فيما يخصها.