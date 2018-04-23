إغلاق الحارة البطيئة بين جسري الزبير ورقم 7 على شارع الإمارات

الشارقة 24:



أعلنت وزارة تطوير البنية التحتية، عن إغلاقها الحارة البطيئة "اليمين" على شارع الإمارات من مخرج جسر الزبير لغاية جسر رقم 7، وذلك بالاتجاه من رأس الخيمة إلى دبي، ابتداءً من الإثنين، 23 أبريل ولمدة أسبوع، بهدف تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للطبقة الإسفلتية.



ودعت الوزارة مستخدمي الطريق وسائقي المركبات، إلى ضرورة أخذ كافة إجراءات الحيطة والحذر أثناء القيادة، والالتزام بقواعد السير واللوحات المرورية والإرشادية، والتقيد بالسرعة المحددة حفاظاً على سلامتهم.



وفي ذات السياق أكدت وزارة تطوير البنية التحتية، أن الوزارة تعمل على مواكبة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات تنفيذ مشاريع الطرق، بهدف إحداث نقلة نوعية وحقيقية في المنظومة التنموية ذات العلاقة بعمل الوزارة.



ولفتت إلى حرصها من خلال عملها على تسهيل عمليات التنقل للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، لافتاً إلى أن مشاريع تطوير الطرق تدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة واستراتيجية الوزارة اللتان يستندان على بناء وتطوير شبكة طرق اتحادية عالية الجودة، تدعم النمو الاقتصادي وتساهم في رفع معدلات الرخاء الاجتماعي.