3 ملايين درهم تكلفة برامج "الهلال" لعلاج الحالات المستعصية

الشارقة 24 – وام:



بلغت قيمة البرامج الصحية التي قدمتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للحالات الإنسانية التي تشرف الهيئة على علاجها خلال عام زايد، مليونين و942 ألفاً و274 درهماً، فيما تواصل الهيئة وبالتعاون مع الشركاء الداعمين لمشاريع الهلال الأحمر الإنسانية من كبار المحسنين والمتبرعين تفعيل مبادرة علاج الحالات الإنسانية عبر الرسائل النصية القصيرة التي أطلقتها الهيئة مؤخراً.



وأكد سعادة راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام للشؤون المحلية بالهلال الأحمر أن الهيئة وضمن التوجيهات السامية للقيادة العليا للهلال الأحمر تعمل على تحقيق انتشار أوسع للشرائح التي ترعاها الهيئة محلياً، وإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الموجهة للأسر المتعففة والأرامل والأيتام وطلاب العلم المحتاجين وذوي الإعاقة وتقديم مساعدات طبية عاجلة للحالات المرضية المستعصية.



ووفقاً لأحدث تقرير عن الحالات الإنسانية صدر عن الهلال الأحمر، فإن عدد الحالات الإنسانية المسجلة لدى إدارتي المساعدات المحلية وجمع التبرعات التي قام الهلال الأحمر بتوفير العلاج الطبي لها بلغت 29 حالة مرضية مستعصية، وتحتاج لعلاج ضروري لفترات طويلة وتقديم الدعم المالي لها.