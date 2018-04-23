افتتاح مستشفى المرأة والطفل في ولاية نهر النيل بالسودان

الشارقة 24 – وام:



بمبادرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأس رية، افتتحت الدكتورة وداد بابكر حرم الرئيس السوداني رئيس مجلس إدارة مؤسسة سند الخيرية، مستشفى الشيخة فاطمة الميداني للمرأة والطفل في محطته الحالية في ولاية نهر النيل، وذلك في إطار حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية لتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والجراحية والوقائية التطوعية.



حضر حفل افتتاح المستشفى الميداني سعادة رحمة الشامسي المستشار ببعثة الدولة في السودان والدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس أطباء الإمارات والأستاذة مشاعر الدولب وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية وعدد من الوزراء والمسؤولين السودانيين ونخبة من اطباء الإمارات والسودان.



ويهدف المستشفى الميداني إلى تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية والجراحية للمرأة والطفل في السودان والقارة الأفريقية بإشراف أطباء متطوعين من الإمارات والسودان، تحت إطار تطوعي ومظلة إنسانية بغض النظر عن الجنس أو العرق أو اللون أو الديانة أو المذهب.



ويأتي تدشين المستشفى الميداني في إطار برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع تحت شعار "كلنا أمنا فاطمة" بمبادرة من أم الإمارات ورعاية من حرم الرئيس السوداني وداد بابكر وفي مبادرة مشتركة من مبادرة زايد العطاء والاتحاد النسائي العام ومؤسسة سند الخيرية وبشراكة استراتيجية مع جمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومجموعة المستشفيات السعودية الألمانية في نموذج مميز ومبتكر للشراكة في مجالات العمل الإنساني الطبي التخصصي لإيجاد حلول واقعية لمشاركات صحية تساهم في التخفيف من معاناه المرضى من النساء والأطفال، انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بأن يكون 2018 عام زايد.



وأشادت حرم الرئيس السوداني خلال افتتاحها الرسمي للمستشفى الميداني في محطته الحالية في ولاية نهر النيل بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في دعم المبادرات والبرامج والمشاريع الإنسانية على الساحة العالمية مثمنة جهود "أم الإمارات" للتخفيف من معاناة المرضى وبالأخص المرأة والطفل ومبادراتها المعنية بترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني من خلال استقطاب تبني برامج مبتكرة لاستقطاب الشباب وتأهيلهم وبناء قدراتهم وتمكينهم في مجالات العمل الإنساني.