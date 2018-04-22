اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر

الشارقة 24 – وام:

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر اجتماعها الـ 41، برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة.

ورحب معاليه في بداية الاجتماع بأعضاء اللجنة الجدد وبمركز أمان لرعاية النساء والأطفال برأس الخيمة.

وأكد معاليه بأن اللجنة الوطنية، ومنذ تأسيسها، لعبت دوراً أساسياً ومهماً لتنسيق وتعزيز العمل المشترك لدى الجهات المعنية لمكافحة هذه الجريمة.

وعرضت اللجنة مستجدات حقوق الإنسان لدولة الإمارات، ومن ضمنها استعراض الدولة تقريرها الوطني الثالث لحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، برئاسة معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية في 22 يناير 2018 الذي حظي بإشادة كبيرة من الدول، للجهود التي تقوم بها الإمارات في مجال تعزيز حقوق الإنسان، ومن ضمنها مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها.