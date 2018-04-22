عبد الله بن زايد يترأس الاجتماع الـ 23 لمجلس "التعليم"

الشارقة 24 – وام:

ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، الاجتماع الـ 23 للمجلس، الذي عقد، الأحد، في أبوظبي.

ورحب سموه في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس فيما تم بعد ذلك اعتماد محضر الاجتماع الـ 22 لمجلس التعليم والموارد البشرية.

وأشار سموه خلال الاجتماع إلى حملة الأسبوع الوطني للوقاية من التنمر المقامة برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية خلال الفترة من 22 إلى 28 أبريل الجاري، والتي تتماشى مع حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تتبع خطى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - الذي سخر جميع السبل لتحقيق حياة كريمة لأفراد المجتمع كما وضع لقوانين رعاية الطفل أولوية في دستور الإمارات.

كما أشار سموه إلى أنه في هذا الإطار تأتي أمثلة عديدة أبرزها إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" قانون حقوق الطفل "وديمة" والذي أتى تصميمه وإقراره حماية للأطفال من جميع أشكال الإساءة، فضلاً عن ضمان حقوقهم الأساسية من التعليم وتوفير البيئة الآمنة لمعيشتهم.

وحث سموه على المشاركة الفاعلة في هذه الحملة ورفع الوعي حول ظاهرة التنمر وأنواعها والسبل المثلى للتدخل ومنعها من الحدوث في حياة الأطفال اليومية.