ولي عهد الفجيرة يستقبل نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول في أبوظبي

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة بمكتبه في الديوان الأميري اليوم الأحد، الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول في أبوظبي.

ورحب سمو ولي عهد الفجيرة بالشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، واطلع على أبرز النشاطات التي تنفذها الجمعية لدعم الخيول العربية الأصيلة والبطولات والمنافسات التي تلبي احتياجات المربين والمنتجين.

بدوره، شكر نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول في أبوظبي سمو ولي عهد الفجيرة على الجهود الكبيرة التي يوفرها في دعم المنافسات العالمية والعربية الخاصة بعالم الخيل والفروسية.