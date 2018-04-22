سيف السويدي: "المقاتلات القطرية" تشكل تهديداً للملاحة الجوية

الشارقة 24:

أكد سعادة سيف السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، أن مقاتلات جوية قطرية اقتربت، ظهر الأحد، وبشكل خطير من طائرة إماراتية مدنية على متنها 86 راكباً، أثناء عبورها الأجواء التي تديرها مملكة البحرين، في رحلة مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دولياً، ما استدعى من الطيار القيام بمناورة كبيرة لتغيير الارتفاع، كي يتفادى الاصطدام بالمقاتلات القطرية.

وأوضح السويدي، في تصريح لبرنامج أخبار الدار على تلفزيون الشارقة، أنها المرة الخامسة التي يتكرر فيها مثل هذا التصرف العدائي - من جانب قطر- والذي يهدد سلامة الطيران المدني، ويشكل خرقاً للقوانين والاتفاقيات المنظمة للملاحة الدولية.

وشدد السويدي على أن ما حدث اليوم سيضاف إلى ملف القضية المقدمة بخصوص تلك الانتهاكات القطرية لأجواء الملاحة الدولية، والمنظورة أمام المنظمة الدولية للطيران المدني، معلناً عدم القبول بهذا الاعتداء القطري الذي يشكل تهديداً وتحدياً للإرادة الدولية فيما يتعلق بالملاحة العالمية.