"الداخلية" تحذر من النصب الإلكتروني بشأن إعلانات عقارية "وهمية"

الشارقة 24 – وام:

دعت وزارة الداخلية، الجمهور، إلى الحذر من الإعلانات الوهمية التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية، بقصد الترويج للامتلاك أو التأجير داخل وخارج الدولة، مشيرة إلى وجود عدد من المحتالين الذين يستخدمون مواقع وحسابات مزيفة بهدف الاستيلاء بصورة غير شرعية على أموال الغير.

وحذرت الوزارة الجمهور من الوقوع في شراك النصب الإلكتروني، داعية إلى عدم التسرع في دفع الأموال إلا بعد التأكد من تراخيص وسجلات الشركات المعلنة.

من جهتها، أشارت هيئة تنظيم الاتصالات إلى اتخاذها العديد من الخطوات التي من شأنها محاربة مثل تلك الممارسات، انطلاقاً من مسؤولياتها تجاه المجتمع.

وأكدت الهيئة أنها تعمل مع المشغلين المحليين على السيطرة على مثل تلك الممارسات عبر العديد من الخطوات، منها منع الرسائل التسويقية من التاسعة مساءً إلى الساعة السابعة صباحاً، وإتاحة ميزة حجب تلك الرسائل، وصولاً إلى فرض عقوبات على المخالفين من الشركات لقوانين الهيئة والتي تصل إلى تعليق الخدمة.

في موازاة ذلك، أشار مدراء تنفيذيون في عدد من الشركات العقارية إلى الإرباك الذي تحدثه ممارسات من هذا النوع.