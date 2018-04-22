الشيخة فاطمة تقدم مليون دولار دعماً لصندوق المرأة اللاجئة

الشارقة 24 – وام:

تمكيناً للنساء اللاجئات، قدمت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر، دعماً إضافياً لصندوق المرأة اللاجئة بقيمة مليون دولار، وذلك في إطار اهتمام سموها بالعمل الخيري والإنساني وتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم، وخاصة اللاجئين من النساء والأطفال.

وأشادت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، بدور القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للارتقاء بالعمل الإنساني والخيري.

وأعربت سموها، عن أملها في أن يحقق صندوق المرأة اللاجئة المزيد من المكتسبات للنساء اللاجئات حول العالم، وأن يوفر لهن فرص تحسين مستوى الحياة عن طريق التمكين والاستفادة من قدراتهن التعليمية ومهارتهن المهنية.

كما أعربت عن تقديرها للدور الذي تضطلع به المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في توفير الرعاية والحماية لملايين النازحين واللاجئين في عشرات الدول حول العالم.

وقع الاتفاقية من جانب الهلال الأحمر الإماراتي، الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام، فيما وقعها من المنظمة الدولية خالد خليفة الممثل الإقليمي لمفوضية اللاجئين بدول مجلس التعاون.

من جانبها، أكدت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، أن صندوق دعم المرأة اللاجئة الذي تأسس بمبادرة كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك يعمل على تخفيف المعاناة عن النساء اللاجئات، ويعنى بتوفير حياة كريمة لهن، وان التوقيع على بدء العمل في هذا المشروع سيعزز جهود سموها المتواصلة في مجال تمكين المرأة اللاجئة اقتصادياً واجتماعياً وتحسين مستواها المعيشي من خلال تملكها لوسائل انتاج تديرها بنفسها وتدر عليها دخلاً ثابتاً يعينها على توفير التزاماتها الحياتية والأسرية.

يذكر أن صندوق المرأة اللاجئة، أنشئ بمبادرة كريمة من سموها بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العام 2000.