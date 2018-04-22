منصور بن زايد يشهد تكريم أصحاب الإنجازات الرياضية لعام 2017

الشارقة 24- وام:

بمبادرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله "، شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اليوم الأحد في قصر الإمارات بأبوظبي، احتفال أسرة الرياضة الإماراتية بتكريم أصحاب الإنجازات الرياضية لعام 2017.

وجرى خلال الاحتفال، تكريم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الشخصية الرياضية لعام 2017، إضافة إلى 541 رياضياً يمثلون 28 اتحاداً رياضياً.

وجاء اختيار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الشخصية الرياضية لعام 2017، تقديراً لإسهاماته وعطاءاته المختلفة خلال فترة رئاسته مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، والتي شهدت تطوراً وتقدماً ملموسين بفضل توجيهاته ومبادراته الداعمة للاتحادات الرياضية الوطنية والأندية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة ممارسة الرياضة وتشييد المنشآت الرياضية والشبابية وتحقيق إنجازات رياضية كبيرة.

وأكد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، أن الدورة الـ 12 من حفل تكريم أصحاب الإنجازات الرياضية تعبر عن حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله "، على تفوق أبنائه الرياضيين وتميزهم، وتجسد رؤى سموه واهتمامه الكبير بمسيرة الرياضة في الدولة.

عقب ذلك، كرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رعاة صندوق المواهب الرياضية، وشملت القائمة شركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " ومثلها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " ومجموعة شركاتها.

كما تم تكريم جمعية أبوظبي التعاونية ومثلها معالي سعيد عيد الغفلي رئيس مجلس الإدارة، وشركة الواحة كابيتال ومثلها سعادة شيخة غانم الظاهري، وشركة دولفين للطاقة ومثلها سعادة عادل أحمد البوعينين الرئيس التنفيذي، والشركة القابضة العامة "صناعات" ومثلها سعادة المهندس جمال سالم الظاهري الرئيس التنفيذي، وشركة الظاهرة القابضة ومثلها سعادة الدكتور سليمان راشد النعيمي الرئيس التنفيذي للقطاع الحكومي، وشركة الجرافات البحرية الوطنية ومثلها سعادة محمد ثاني الرميثي رئيس مجلس الإدارة.