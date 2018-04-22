مقاتلات قطرية تهدد سلامة طائرة إماراتية مدنية أثناء عبورها الأجواء البحرينية

الشارقة 24 – وام:

قالت الهيئة العامة للطيران المدني، إن مقاتلات جوية قطرية اقتربت ظهر اليوم الأحد وبشكل خطير من طائرة إماراتية مدنية على متنها 86 راكباً، أثناء عبورها الأجواء التي تديرها مملكة البحرين في رحلة مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا، وذلك في تكرار واضح لتهديد سلامة الطيران المدني وخرق للقوانين والاتفاقيات الدولية.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن المقاتلات القطرية قامت بملاحقة الطائرة المدنية الإماراتية والاقتراب منها، تاركة ثواني قليلة قبل اصطدام الطائرتين، مما يعد اقتراباً خطيراً وغير آمن يعرض حياة الركاب للخطر، الأمر الذي أجبر قائد الطائرة الإماراتية على إجراء مناورة سريعة للابتعاد وتفادي الاصطدام.

وشددت الهيئة على أنها ستقوم برفع شكوى لدى المنظمة الدولية للطيران المدني بخصوص هذا التعدي.