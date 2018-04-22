سفارة الدولة تشارك في المعرض الدولي للثقافات الصديقة 2018

الشارقة 24 – وام:





تشارك سفارة الدولة لدى المكسيك في فعاليات المعرض الدولي للثقافات الصديقة في دورتها العاشرة بمدينة مكسيكو سيتي، التي تقام خلال الفترة من 14 وحتى 29 أبريل الحالي ويتوقع ان يزوره نحو 5,3 مليون زائر.

وركزت مشاركة سفارة الدولة هذا العام على تعريف الزوار على التقدم الحضاري وجمال وأصالة دولة الإمارات وذلك من خلال عرض صور لأهم المعالم المعمارية التي تستقطب آلاف السواح سنويا من كافة أرجاء العالم، إضافة إلى أبرز المحطات والمعالم والآثار التاريخية التي تزخر بها الإمارات وأهم الفنون الشعبية والحرف والمصنوعات التقليدية التي تعكس ذوقاً فنياً وتراثاً غنياً.

وأقيمت فعاليات المعرض في ساحة زوكالو وسط العاصمة المكسيكية بمشاركة 86 دولة.