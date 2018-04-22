"الدفاع المدني" يطلق حملة لتوعية الجاليات المقيمة بالدولة

الشارقة 24 – وام:





أطلقت القيادة العامة للدفاع المدني بالتعاون مع إداراتها الإقليمية التابعة لها وبالتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية حملة "نشر الثقافة التوعوية للجاليات المقيمة بالدولة"، وذلك ضمن خطة التوعية الرئيسية لعام 2018، وفي إطار تطبيق نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة المهنية التي أقرتها وزارة الداخلية وتعزيزاً للشراكة الناجحة مع مختلف فئات المجتمع ومؤسساته.

وقال اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني إن حملة توعية الجاليات المقيمة بالدولة تم استحداثها هذا العام وهي تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة في مجالات الوقاية والسلامة العامة وتهدف إلى نشر الوعي الوقائي بين الجاليات المقيمة بالدولة على مختلف جنسياتهم وتعزيز التواصل معهم وتعريفهم بضرورة الالتزام بتطبيق اشتراطات الوقاية والسلامة المعمول بها في الدولة لوقايتهم من خطر الحريق والاختناق وحماية أرواحهم وممتلكاتهم.

وأضاف اللواء المرزوقي أن الحملة تستهدف أماكن تجمع الجاليات المقيمة في الدولة في النوادي الاجتماعية والثقافية والرياضية الخاصة بهم من خلال تسيير عدد من المحاضرين المتخصصين في مجالات التوعية لتلك النوادي خلال المهرجانات والاحتفالات والأنشطة والفعاليات التي ينظمونها على مدار العام لإلقاء المحاضرات التوعوية النظرية والعملية لتعريفهم بأنواع الحرائق وطرق مكافحتها.

كما يتم خلال المحاضرات إطلاع الجاليات على التعليمات والإرشادات الضرورية التي يجب إتباعها عند حدوث حريق وإلقاء الضوء على أهمية طفايات الحريق وأنواعها وكيفية استخدامها إلى جانب رفع قدراتهم على الاستجابة السريعة والواعية لمتطلبات حالات الطوارئ والتعامل مع الحريق في بداياته من دون تعريض أنفسهم للخطر.