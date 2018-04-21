محمد بن زايد يشهد جانباً من مهرجان أبوظبي للجوجيتسو

الشارقة 24 – وام:



شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جانباً من فعاليات الجولة الختامية لمهرجان أبوظبي للجوجيتسو 2018، التي شارك فيها لاعبون ولاعبات محليون ودوليون، من مختلف الفئات وبخاصة منافسات "البارا جوجيتسو"، ضمن منافسات النسخة العاشرة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تعد أكبر وأهم البطولات، بتاريخ رياضة الجوجيتسو على مستوى العالم.



وتابع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مشهد أبوي وعائلي، إلى جانب عدد من أحفاده، النزالات وتتويج اللاعبين الصغار، والأشبال الفائزين بالمنافسات، التي احتضنتها صالة مبادلة أرينا في أبوظبي.



وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على عزيمة وإصرار الأطفال لنيل المراكز الأولى، وعلى جهودهم في الثبات والحصول على الميداليات.



كما أثنى سموه على متابعة الأسر لأطفالها وأشبالها وتشجيعهم والاهتمام بهم ورعايتهم لمواصلة مسيرة نجاحاتهم.. معرباً سموه عن سعادته بالمشهد الرياضي والعائلي الذي ميز هذه البطولة.