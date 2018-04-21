الهاملي وممثلو قطاع الطيران يبحثون استحداث وظائف للمواطنين

الشارقة 24 – وام:

بحث معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، مع مسؤولي مطارات أبوظبي ودبي شركات الطيران العاملة في الدولة، آخر مستجدات تحدي تسريع التوطين النوعي في قطاع الطيران والنقل، وسبل تطوير التعاون والتنسيق بما يسهم في استحداث المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات وتوطين بعض المهن خصوصاً الاختصاصية منها.

جاء ذلك في اجتماعين عقدهما معاليه أحدهما مع الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، بحضور سيف أحمد السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، وسيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، حيث تم بحث توفير فرص وظيفية جديدة وسبل توطين بعض المهن الاختصاصية في مجال الطيران والنقل مثل المهندسين والطيارين وغيرهما من المهن، وذلك استكمالاً لاجتماع تنسيقي سابق كان عقده معاليه مع الشيخ خالد عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في الشارقة، والدكتور طارق بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية.