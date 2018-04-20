تدشين منصة إعلامية إماراتية بلندن تحمل رسالة الدولة للعالم

الشارقة 24 – وام:

انطلق من العاصمة البريطانية لندن بنسخته الإنجليزية موقع "7 دي نيوز"، وهو منصة إعلامية إماراتية وعلامة إخبارية جديدة في فضاء الإعلام، تحمل رسالة الإمارات القائمة على التسامح إلى العالم عبر رؤية جديدة ترتكز على الموثوقية والصدقية والمصداقية والموضوعية والتجديد في مضمون الخبر ومناقشة حيثياته وأبعاده.

وأكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس "مركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف"، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، بهذه المناسبة، أن في الامارات منجزات كثيرة ومتعددة، ونحن لا نتحدث هنا عن المنجز التنموي فقط، بل نتحدث أيضاً عن المنجز الكبير في الجانب الانساني الذي يتعلق بقيم التسامح، والتنوع الراسخ على أرض الدولة بتوجيهات القيادة الرشيدة، ونرغب في مخاطبة العالم الغربي بلسان غربي، لطرح رسالة الإمارات وقيمها الإنسانية.