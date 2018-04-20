بلحيف النعيمي يطلع على مشروع امتداد شارع الإمارات برأس الخيمة

الشارقة 24:

اطلع معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، على جاهزية المرحلة الثانية من مشروع امتداد شارع الإمارات في إمارة رأس الخيمة في منطقتي سهيلة وشمل، والتي تعد جزءاً من طريق رأس الخيمة الدائري، والمقرر الانتهاء منها خلال يوليو من العام الجاري، وبتكلفة تقديرية 90 مليون درهم.

وشدد معالي الوزير خلال الجولة التفقدية التي رافقه فيها سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل الوزارة، وسعادة المهندسة جميلة الفندي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان، والوكلاء المساعدين، على تنفيذ الأعمال الإنشائية وفق الجداول الزمنية المعتمدة مع الحفاظ على مستوى عالي من جودة التنفيذ والكفاءة بما يتناسب مع توجه القيادة الرشيدة، ويساهم في دعم منظومة البنية التحتية والإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في مجال البنية التحتية، ومن ضمنها تحقيقها المركز الأول عالمياً لأربع سنوات متتالية بجودة الطرق.

وأكد معالي وزير تطوير البنية التحتية، على سعي وزارة تطوير البنية التحتية، من خلال تنفيذها المشاريع المختلفة، إلى تحقيق مكانة مرموقة لدولة الإمارات دولياً ما يدعم مكانة الدولة في مؤشر التنافسية العالمية وتحقيق أعلى مؤشرات السعادة للمواطنين والمقيمين على أرضها، الأمر الذي يصب في دعم رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية للدولة.

ولفت معاليه إلى أنه وبالانتهاء المشروع يتم الرابط بين جنوب الإمارة وشمالها ما سيخفف الازدحام على مدخل مدينة رأس الخيمة بنسبة 30%، في الوقت الذي يستوعب فيه حوالي 60 ألف مركبة يومياً في كلا الاتجاهين، الأمر الذي من شأنه خفض تأخير المركبات عند التقاطعات المرورية في إمارة رأس الخيمة، نظراً لأن الشاحنات هي العنصر الأهم الذي سيتم إخراجه من مكونات مرور المدينة عند تشغيل الطريق الدائري.

وأوضح معاليه أن الطريق يتكون من 3 حارات مرورية لكل اتجاه، مع تنفيذ جزيرة وسطية عريضة يمكن استغلالها مستقبلاً بإضافة حارة مرورية رابعة للطريق، حيث تم تجهيزه بمعابر لاستقبال وتوزيع حركة المركبات من أحياء مدينة رأس الخيمة وإليها بطريقة سلسة لا تؤدي إلى اضطراب حركة المرور الرئيسة.

وأشار إلى أن المشروع يشمل كذلك إنشاء تقاطع حر مع طريق مطار رأس الخيمة الدولي في منطقة سهيلة لتسهيل وتأمين حركة المركبات بكل الاتجاهات، وتنفيذ عمليات النقل والحماية اللازمة لخطوط المرافق، مثل خطوط الكهرباء والماء والاتصالات، يذكر أنه تم تقسيم امتداد شارع الإمارات في إمارة رأس الخيمة، والذي يضم الطريق الدائري بالإمارة، إلى عدة مراحل، الأولى كانت بطول 26 كيلومتراً، بتكلفة 320 مليون درهم تقريباً، فيما تصل طول المرحلة الحالية للطريق 5 كيلو متر تقريباً.

ويربط الطريق المناطق السكنية الحديثة التي يجري تنفيذها بالإمارة، مثل مدينة الشيخ خليفة ومنطقة بطين السمر وغيرهما من المناطق السكنية، مثل الحمرانية وعوافي والدقداقة وسهيلة والسيح وشمل، كما يساهم في سرعة الوصول لمستشفى الشيخ خليفة التخصصي.