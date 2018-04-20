طحنون بن محمد يشهد حفل إطلاق "كتاب أقوال زايد"

الشارقة 24 – وام:

شهد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، الخميس، حفل إطلاق "كتاب أقوال الشيخ زايد"، وذلك بمتحف قصر المويجعي بمدينة العين.

حضر الحفل الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم بمنطقة العين، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومعالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، والدكتور مطر محمد النعيمي مدير عام بلدية مدينة العين.

وقد قام سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان بتدشين الكتاب، إعلاناً ببدء توزيعه حسب الخطة الموضوعة له حسب الفئات والجهات.

يأتي إطلاق " كتاب أقوال الشيخ زايد" ضمن مبادرات عام زايد بمناسبة مئوية القائد المؤسس، ويتضمن 100 مقولة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه"، في مختلف المجالات مثل الاتحاد والأجيال والأجواء العربية والمرأة وقيام الاتحاد والإنجازات ومجموعة أخرى من الأقوال ضمن نسخة باللغتين العربية والإنجليزية.