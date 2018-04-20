"خليفة الإنسانية" تعلن بدء تنفيذ محطة كهرباء بعدن

الشارقة 24 – وام:

في إطار استمرار برامج دعم قطاع الطاقة الكهربائية التي تنفذها دولة الإمارات بمحافظة عدن اليمنية، أعلنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بدء أعمال تنفيذ محطة كهرباء بالمحافظة بقدرة 120 ميجاوات، بكلفة تقديرية تبلغ 100 مليون دولار

وقال المهندس سعيد آل علي، ممثل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، خلال مؤتمر صحافي نظمته المؤسسة اليوم الخميس، بفندق كورال بعدن إنه سيتم البدء في أعمال تركيب التوربين الخاص بالمحطة في 20 يونيو المقبل على أن يتم تشغيلها في 17 أكتوبر القادم، مشيراً إلى أن المشروع يحظى بمتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأوضح أن سفينة تقل أول شحنة من معدات وأدوات المحطة الكهربائية ستغادر ميناء الفجيرة باتجاه ميناء عدن بعد اسبوعين فقط، مشيراً إلى أن هذا الدعم الإماراتي ليس الأول إذ سبقته خلال العامين الماضيين أعمال تتصل بتزويد عدن بالكهرباء وغيرها من الأنشطة في المجالات الخدمية والإنسانية.

من جانبه، عبر المهندس مبارك التميمي نائب وزير الكهرباء والطاقة اليمني، عن شكر حكومة بلاده لقيادة دولة الإمارات ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية على دعمهما السخي للشعب اليمني، وقال: "ليس بغريب على الأشقاء الإماراتيين الذين اختلطت دماؤهم بدماء أبناء شعبنا اليمني ووقوفهم إلى جانب اليمن ودعمه في مختلف المجالات".