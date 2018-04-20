" الهـلال" يطلـق "حملـة زايـد الخيـر" الصحيـة الشاملـة بالظفرة

الشارقة 24 – وام:

أكد سعادة راشد مبارك المنصوري، نائب الأمين العام للشؤون المحلية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن "حملـة زايـد الخيـر" الصحيـة الشاملـة، التي أطلقتها الهيئة الخميس بمنطقة الظفرة تأتي انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بأن يكون عام 2018 عام زايد، وتفاعلاً مع مبادرات العام التي سيطلقها الهلال الأحمر خلاله.

جاء ذلك خلال افتتاحه أنشطة وفعاليات الحملة التي تعد الأولى بمنطقة الظفرة وتستمر ثلاثة أيام، والثالثة التي ينفذها الهلال الأحمر للعام الثالث على التوالي على مستوى الدولة، وذلك بحضور سعيد سالم المزروعي رئيس قسم الرعاية والخدمات الاجتماعية بديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من ممثلي الجهات الرسمية والخاصة والمستشفيات والمراكز الطبية في المنطقة، وبالتعاون مع أكثر من 34 جهة حكومية وخاصة فـي الظفـرة.

وأوضح أن الحملة تستهدف أكثر من 2000 حالة إنسانية من المتعففين والمحتاجين والمرضى المعوزين، وتعمل على تعزيز قيم البذل والعطاء الإنساني لدى جميع قطاعات المجتمع المحلي، وحثهم على المشاركة الإيجابية في الأنشطة والفعاليات المجتمعية والإنسانية التي ينفذها الهلال الأحمر في جميع أنحاء الدولة لمساندة الحالات الإنسانية المحتاجة وعلى وجه الخصوص الذين يعيشون في المناطق البعيدة وتحول ظروفهم المادية دون متابعة الفحوصات الطبية والعلاجية بصورة مستمرة في المستشفيات الحكومية والخاصة.

وثمن المنصوري في كلمته الجهود المخلصة التي تبذلها الجهات المشاركة في الحملة حتى تحقق أهدافها كاملة، مشيداً بتعاون جميع الجهات بالدولة ومشاركتها في حملات ومبادرات الهلال الأحمر الإنسانية التي تستهدف الشرائح الإنسانية على المستوى المحلي.