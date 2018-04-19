أحمد بن محمد يكرم الفائزين بجائزة اللغة العربية

الشارقة 24 – وام:

قام سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بتكريم الفائزين في الدورة الرابعة من "جائزة محمد بن راشد للغة العربية"، وذلك خلال الاحتفال الذي أُقيم اليوم الخميس، بهذه المناسبة في دبي.

حضر حفل التكريم، معالي د. يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ود. علي بن موسى، الأمين العام للمجلس الدولي للغة العربية، ومعالي محمد المُر، رئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد للغة العربية، الفائزين حضر الاحتفال معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، ود. عبد الله الكرم، رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، والمهندس داود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، ولفيف من الفعاليات الثقافية والتربوية في الدولة.

وفازت مبادرة "طفولتي كنزي"، لدار المقاصد للتأليف والطباعة والنشر، بجائزة أفضل مبادرة لتعليم اللّغة العربيّة وتعلّمها في التّعليم المبكّر، وتسلم الجائزة عدلة شاتيلة، كما حصلت مبادرة "شبكة اللغة العربية" من "أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين" على جائزة أفضل مبادرة للتعليم باللغة العربية في التعليم المدرسي من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر، وتسلمها المهندس هيف بنيان، الرئيس التنفيذي للأكاديمية.

وفي محور التعليم، حصلت مبادرة "سلسلة أحب العربية" من مكتب التربية العربي لدول الخليج على جائزة أفضل مبادرة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتسلمها د. علي بن عبدالخالق القرني، المدير العام للمكتب، أما في محور التقانة "التكنولوجيا" فحصدت شركة "نبتكر" المحدودة من خلال مشروع "الحبر الإليكتروني" جائزة أفضل مبادرة لتطوير المحتوى الرّقميّ العربيّ ونشره، أو معالجات اللّغة العربيّة ونشرها، تقديراً لجهودها في إثراء المحتوى العربي في الإنترنت، وتسلم الجائزة عيسى عبدالله الحمادي، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للشركة.

كما حصلت قناة ومجلة "افتح يا سمسم" العربية على جائزة مبادرة لخدمة اللغة العربية في وسائل الإعلام عن مبادرتهما القائمة على شركة بداية للإعلام عن برنامج "افتح يا سمسم وذلك ضمن محور الإعلام، وتسلمتها د. كايرو عرفات، المدير التنفيذي لمؤسسة بداية.

وفازت عن المحور نفسه مبادرة "قانون حماية اللغة العربية" لمجمع اللغة العربية الأردني بجائزة أفضل مبادرة في السياسة اللغوية والتخطيط لنشر اللغة العربية، وتسلم الجائزة د. محمد السعودي، عضو مجمع اللغة العربية الأردني.