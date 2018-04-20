عملية عسكرية واسعة على الساحل الغربي بقيادة طارق صالح

الشارقة 24 – وام:

تخوض قوات المقاومة الوطنية اليمنية، بقيادة العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح اليوم الخميس، عملية عسكرية واسعة في الساحل الغربي لليمن، باتجاه مفرق المخا ومنطقة البرح غربي محافظة تعز، للسيطرة على مناطق جديدة من قبضة ميليشيات الحوثي الإيرانية، واستكمالاً لتحرير وتأمين الساحل الغربي وفك الحصار عن تعز من الجهة الغربية، وذلك بإسناد كبير من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ودعم من المقاومة "التهامية" و "الجنوبية".

فقد شنت قوات المقاومة الوطنية اليمنية، هجوماً واسعاً على مواقع ميليشيات الحوثي في الطريق المؤدية إلى البرح والتلال التي تطل على الخط الرئيسي ومفرق موزع.

تأتي هذه العملية العسكرية النوعية، بالتزامن مع استعدادات مكثفة للمقاومة الوطنية لتوسيع محاور القتال مع ميليشيات الحوثي الإيرانية في مناطق أخرى على الساحل الغربي.

من جانبها شنت مقاتلات التحالف العربي، غارات جوية مكثفة على مواقع ميليشات الحوثي في مفرق المخا و جبل الشبكة وموزع والبرح، أسفرت عن تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية التابعة للميليشيات، وسط انهيارات متسارعة ومصرع المئات في صفوفهم، في حين تمكنت قوات المقاومة الوطنية اليمنية من اختراق المواقع الأمامية للحوثيين في معركة عسكرية نوعية وسط خسائر فادحة في صفوف الميليشيات.

وقال مصدر في المقاومة الوطنية، في تصريح صحافي، إن آلاف المقاتلين المدربين من أفراد المقاومة بدأوا تقدماً كبيراً على عدة محاور بجبهة الساحل الغربي، بدعم من قوات التحالف وتعزيزات عسكرية وآليات ثقيلة ومدرعات ومدافع وغطاء جوي في عملية عسكرية حاسمة ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية في الساحل الغربي.

وأضاف إن هذه العملية العسكرية النوعية تستهدف تحرير المناطق الواقعة تحت سيطرة الإنقلابيين، مشيراً إلى بدء العد التنازلي لمعركة تحرير ما تبقى من مديريات الساحل الغربي الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإيرانية، ودحر المشروع الإيراني الإنقلابي في اليمن، واستعادة الدولة وما تبقي من مناطق تحت سيطرة الحوثيين.

و تقوم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية بدور كبير في تأمين معظم السواحل اليمنية، بدءاً من محافظة المهرة وصولاً إلى الساحل الغربي لليمن، وذلك في ظل استمرار التحالف العربي لدعم الشرعية بتقليص رقعة سيطرة الحوثيين فيما تبقي من الساحل الغربي و الإصرار على استعادته بالكامل ضمن استراتيجية تأمين حركة الملاحة في البحر الأحمر، خصوصاً أن ميليشيات الحوثي الإيرانية تمثل تهديداً للملاحة البحرية الدولية و التي تتخذ من ميناء الحديدة منطلقاً لأعمالها الإرهابية، كما أن استعادة ما تبقي من الساحل الغربي سيقطع الشريان الإيراني و إمداد ميليشيات الحوثي بالسلاح المهرب.