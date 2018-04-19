ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير الدولة

الشارقة 24 – وام:

تسلم الملك هارلد الخامس ملك مملكة النرويج بالقصر الملكي في أوسلو أوراق اعتماد سعادة عبد الله خلفان مطر سعيد الرميثي كسفير فوق العادة لدولة الإمارات لدى النرويج.

ونقل سعادة السفير الرميثي للملك هارلد الخامس تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وتمنياته لحكومة وشعب مملكة النرويج الصديق دوام التقدم والرقي، مؤكداً حرص دولة الإمارات على توطيد أواصر الصداقة وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد سعادته التزامه بالعمل من موقعه على خدمة مصلحة البلدين المشتركة وتوسيع آفاق التعاون في جميع المجالات بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة العليا لدى البلدين وبما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

من جانبه، حمل ملك النرويج سعادة السفير الرميثي صادق تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة ولشعب دولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار.