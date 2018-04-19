سيف بن زايد يشهد عصفاً ذهنياً لمجلس "شباب الداخلية"

الشارقة 24 – وام:



شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مساء الأربعاء، جلسة العصف الذهني التي نظمها مجلس شباب الداخلية تحت عنوان "رهان زايد" ضمن مبادرات وزارة الداخلية للاحتفاء بـ "عام زايد"، وذلك في قلعة الجاهلي بمدينة العين.



واختار المنظمون "قلعة الجاهلي" لاستلهام روح المكان وعبق الأصالة والتراث العريق لدولة الإمارات، حيث حرص القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" على إبراز هذه القيم الأصيلة في المجتمع الإماراتي وغرس الثقافة الصحيحة المستمدة من أصالة وطيبة وعلاقة الشعب الإماراتي العربي الأصيل.



وشارك سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في حلقات العصف الذهني التي توزعت بحسب محاور النقاش العامة، وذلك بحضور قادة من الشرطة وخبراء ومختصين في المجالات الشرطية.



وتناول النقاش خلال جلسة العصف الذهني - التي شارك فيها عدد من طلبات الجامعات والمؤسسات الأكاديمية من الشباب ومن الجنسين وطلبة من الكليات والأكاديميات الشرطية بالدولة - مواضيع في 4 محاور رئيسية وهي "شباب زايد وتمكين الشباب والسعادة والايجابية والثقافة الأمنية".



حضر حلقات الجلسة، الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي واللواء الركن خليفه حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بالوزارة واللواء سالم علي مبارك الشامسي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة بالإنابة واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية واللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني والقادة العامون للشرطة بالدولة بجانب عدد من المدراء العامين ومديري الإدارات بمختلف قطاعات وزارة الداخلية.