"تطوير البنية التحتية" تنظم ورشة في السعادة والإيجابية

الشارقة 24:

شهد معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، محاضرة "السعادة والطاقة الإيجابية"، التي نظمتها الوزارة في ديوانها بدبي، بحضور سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل الوزارة، وسعادة الوكلاء المساعدين والموظفين.

وتطرق المحاضرين الدكتور عبد اللطيف العزعزي والمهندسة فتحية هلال مدير مكتب الوزارة في منطقة الظفرة، خلال ورشة العمل إلى مفهوم السعادة والطاقة الإيجابية والعلاقة بينهما، والتأثير والتفاعل، بالإضافة إلى مصادر الطاقة الإيجابية، وتأثير الانفعالات السلبية والإيجابية على الانسان، فضلاً عن دور الموظف وأثره في تحـقيق السعادة والطاقة الإيجابية في بيئة العمل.

وتحدثا كذلك إلى أبرز مقومات تحقيق السعادة وتبنّي الإيجابية نمطاً للحياة والعمل والتعلّم والتواصل الإنساني، وركّز المُحاضرين كذلك على محاور مقومات السعادة، وأهمية الإيجابية، ومواجهة التحديات، واغتنام الفرص.

وأكد المحاضرين أن الورشة تهدف لنشر مفهوم وثقافة السعادة والإيجابية بين الموظفين، ودعم موظفي الوزارة بكافة المفاهيم المتعلقة بتحقيق السعادة والإيجابية خلال أدائهم لواجبهم الوظيفي بما ينعكس إيجاباً على المتعاملين ويحقق الهدف الاستراتيجي لوزارة تطوير البنية التحتية في إسعاد المتعاملين.