"الهلال" يواصل دعمه لقطاع التعليم باليمن

الشارقة 24 – وام:

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في ذراعها الإنسانية "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" دعمها للمجال التعليمي في اليمن.

وفي هذا الشأن انتهى "الهلال الأحمر" من أعمال تركيب مظلات لثلاث مدارس في محافظة الضالع هي مدارس الجليلة وعائشة والمشب، فيما يتم بناء بعض المدارس الأخرى في المحافظة.

وأعرب محسن الحنق مدير مكتب التربية في الضالع في كلمة له بهذه المناسبة عن شكره لدولة الإمارات التي قدمت الكثير لمحافظة الضالع خاصة في مجال التربية والتعليم عبر هيئة الهلال الأحمر، موضحاً أن هذا الدعم شمل بناء وصيانة عدد من المدارس وتركيب مظلات لبعضها.

ونوه الحنق إلى توقيع الهلال الأحمر الإماراتي اتفاقية مع محافظ الضالع لتنفيذ مشاريع ضمن "عام زايد 2018" سيكون للتعليم نصيب كبير منها بهدف صيانة المدارس التي تضررت من حرب الحوثي ضد الشعب اليمني ومقدراته.

وأشار إلى أن "الهلال" سبق وأن أعاد تأهيل 16 مدرسة في المحافظة عام 2016 إلى جانب بناء 3 مدارس و3 مظلات لمدارس خلال العام 2017، مؤكداً أن هذا العطاء المتدفق ليس غريباً على إمارات الخير بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".