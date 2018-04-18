غينيا تمنح التأشيرة لمواطني الإمارات عند الوصول إلى أراضيها

الشارقة 24 – وام:

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه أصبح بإمكان مواطني الدولة السفر إلى جمهورية غينيا وعاصمتها كوناكري دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، على أن يتم الحصول على التأشيرة من المطار اعتباراً من تاريخ 14 أبريل الجاري.

وقال سعادة السفير أحمد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية بالوزارة إن مواطني الدولة حملة الجوازات العادية يمكنهم دخول أراضي جمهورية غينيا دون تأشيرة مسبقة، وتمنح من المطار، وذلك بناء على مذكرة التفاهم للإعفاء من التأشيرات التي وقعت بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية غينيا في 15 مارس 2018، خلال اجتماع اللجنة المشتركة للبلدين في أبوظبي.

وأكد أن الوزارة تعمل جاهدة أيضاً ليكون جواز السفر الإماراتي ضمن أقوى 5 جوازات عالمية، وذلك انسجاماً مع رؤية الإمارات 2021.