إطلاق اسم الشهيد "علي المسماري" على أحد شوارع جزيرة الريم

الشارقة 24 – وام:

أطلق، الأربعاء، اسم الشهيد علي خليفة هاشل المسماري على أحد الشوارع الرئيسية في جزيرة الريم بأبوظبي.

وشهد الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي إزاحة الستار عن اللوحة التي تحمل اسم الشهيد.

وحضر إزاحة الستار معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائـرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، وسعادة سيف بدر القبيسي مدير عام بلدية أبوظبي، وعدد من ذوي الشهيد ورفاقه في القوات المسلحة.

وقال الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان إن جنود القوات المسلحة الإماراتية سجلوا أسمى آيات الشجاعة والبطولة من خلال تقديم أرواحهم فداء للواجب الوطني وتحقيق النصر فهم يستحقون منا تذكرهم على مر السنين، مشيراً إلى أن هذه الكوكبة أصبحت منارة يهتدى بها ونموذجاً للعطاء والتضحية ورمزاً من رموز العز والشرف.

وأكد حرص القيادة الرشيدة على طرح وتبني المزيد من المبادرات التي تهدف إلى تخليد ذكرى شهداء الوطن وتكريم القيم العليا التي يمثلونها.