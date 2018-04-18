محمد بن حمد يستقبل مدير "الفجيرة لتنمية المناطق"

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الأربعاء، بمكتبه بالديوان الأميري، المهندس خميس النون مدير عام مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها بمناسبة حصولها على جائزة "شهادة" الأيزو في سياسة نظام إدارة المسؤولية المجتمعية.

واطلع سموه من خميس النون على أبرز الأهداف والمبادرات التي تنفذها المؤسسة في مجال المسؤولية المجتمعية في إطار تحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للفرد والمجتمع.

وأكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي أهمية نشر وتعزيز الثقافة الإيجابية للمسؤولية المجتمعية بين جميع موظفي الدوائر الحكومية في الإمارة وتطبيق جميع القوانين والأنظمة المحلية والاتحادية التي تصب في إطار التطوير المجتمعي.

حضر اللقاء سعادة سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة وعبد الله خلفان الهامور المشرف العام على المجالس المجتمعية.