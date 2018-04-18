رئيس الدولة يمنح سفير اليونان "وسام الاستقلال"

الشارقة 24 – وام:

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ديونيزيوس زويس سفير الجمهورية اليونانية لدى الدولة وسام الاستقلال من الطبقة الأولى.

يأتي منح السفير اليوناني الوسام تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات.

وقلد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير اليوناني الوسام خلال استقباله بمكتب سموه بديوان عام الوزارة في أبوظبي، الأربعاء.

وأعرب سموه عن أمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في مهام عمله، مثنياً على دوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان في المجالات كافة.