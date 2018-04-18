منصور بن زايد يشهد تخريج طلبة "الإمارات للدراسات المصرفية"

الشارقة 24 – وام:

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الأربعاء، حفل تخريج 180 طالباً وطالبة من خريجي "معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية"، وذلك في مقر المعهد بأبوظبي.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد خلال الحفل على الدور المهم والإيجابي الذي يلعبه القطاع المصرفي الإماراتي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة بما يحقق أهداف الأجندة الوطنية "لرؤية الإمارات 2021".

وهنأ سموه الخريجين متمنياً لهم التوفيق والسداد والمستقبل الزاهر ودعاهم لمواصلة مسيرتهم التعليمية في هذا القطاع المهم.

وأشاد جمال الجسمي مدير عام "معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية" بالرعاية الكريمة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لحفل التخريج.

وقال: "إن حضور ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان تمثل مصدر فخر واعتزاز لنا وتعزز قدرتنا على العمل الجاد والإنجاز المبدع، مهتدين بجهود سموه وفكره في مجالات العمل المتنوعة والصعد المختلفة".

وأضاف: إن المعهد احتفل بتخريج الدفعة الثانية من برنامج "بكالوريوس العلوم المصرفية والمالية" وبرامج "الدبلومات المصرفية" وتشمل هذه المجموعة 180 خريجاً وخريجة، معرباً عن اعتزازه بجميع الطلبة الذين تلقوا دراستهم في المعهد.