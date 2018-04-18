اتفاقية لـ "نقل الأشخاص المحكوم عليهم" بين الإمارات وطاجيكستان

الشارقة 24 – وام:

عقدت، الأربعاء، بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي، مراسم توقيع محضر تبادل وثائق تصديق بشأن اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين دولة الإمارات وجمهورية طاجيكستان.

وقع المحضر عن جانب دولة الإمارات سعادة أحمد عبد الرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولـي، وعن جانب جمهورية طاجيكستان باهودور شريفــي سفير فوق العادة ومفوض لجمهورية طاجيكستان لدى الدولة.

كانت الاتفاقية قد تم التوقيع عليها من قبل الطرفين بتاريخ 17 مارس 2016 بهدف تعزيز التعاون بين البلدين من خلال نقل الأشخاص المحكوم عليهم لقضاء الأحكام الصادرة بحقهم في بلدانهــم.