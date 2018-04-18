ولي عهد أم القيوين يطلق "برنامج الشيخ سعود بن راشد المعلا"

الشارقة 24 – وام:



أطلق سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، رئيس المجلس التنفيذي، برنامج الشيخ سعود بن راشد المعلا للقيادات الحكومية، في إطار مشروع نموذج العمل الحكومي في الإمارة، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وذلك ضمن جهود الإمارة لتطوير وإعداد وتمكين القيادات الوطنية، لمواكبة مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو المستقبل.



وأكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، أن الاستثمار في الطاقات البشرية وتأهيل القيادات والكوادر الوطنية المبدعة، هو الركيزة الرئيسية للوصول إلى حكومة المستقبل، التي تتبنى الابتكار نهجاً وأسلوب عمل لتحقيق رؤية دولة الإمارات في الريادة والتميز عالمياً.