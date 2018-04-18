سفير الدولة يزور الأرشيف الوطني لجمهورية كازاخستان

الشارقة 24 – وام:



قام سعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر، سفير الدولة لدى أستانا، بزيارة للأرشيف الوطني لجمهورية كازاخستان، تعرف خلالها على الأنشطة التي يقوم بها من جمع الوثائق القديمة المهمة، والمرتبطة بتاريخ جمهورية كازاخستان والمحافظة عليها .



واطلع سعادة السفير خلال الزيارة، على معرض الكتب النادرة ومجموعة من المخطوطات العلمية، التي تكشف عن الجوانب المختلفة لحياة العلماء، وسكان المنطقة في الزمن القديم.



كما بحث سعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر، مع إدارة الأرشيف، أوجه التعاون الممكنة بين الأرشيف الوطني لدولة الإمارات، والأرشيف الوطني لجمهورية كازاخستان، في مجال الأرشفة والمخطوطات، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب التي يتمتع بها البلدان في هذا المجال.