بلحيف النعيمي يدشن "متحف البنية التحتية"

الشارقة 24:



دشن معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، "متحف البنية التحتية" الذي سيتم تنفيذه ضمن مبنى الوزارة في المنطقة الجنوبية، أحد أهم مبادرات الوزارة التي تهدف إلى تسليط الضوء على الدور البارز لمؤسسي نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك دور الوزارة في دعم منظومة البنية التحتية باعتبارها الذراع التنفيذي للحكومة الاتحادية.



وأكد معالي عبد الله النعيمي، أن "متحف البنية التحتية" يركز على إثراء منظومة المعرفة في مجال البنية التحتية، ومراحل تطورها، منذ تأسيس الدولة العام 1971 وتقلد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان مقاليد الحكم، الأمر الذي أسس لحصول الدولة على المركز الرابع بجودة البنية التحتية ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، كما سيكون له دور في عملية استشراف الحلول المستقبلية لمواجهة التحديات وكيفية التأقلم مع التغير المتسرع في مجال احتياجات البنية التحتية الداعمة لمتطلبات التنمية الشاملة.



ولفت معاليه إلى دور المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في تطوير منظومة البنية التحتية، وسير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، على خطى الإباء المؤسسين بالاهتمام بالبنية التحتية وتعزيز منظومة العمل.



وأشار معاليه إلى أن المتحف الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، يمثل منصة حاضنة لإنجازات الدولة في مجال البنية التحتية منذ تأسيس الاتحاد، كما ويدعم مفهوم استشراف المستقبل من خلال تفاعل الزائرين والاستفادة من أفكارهم وتصورهم المستقبلي، ويساهم في تعريف الأجيال بدور الحكومة في تطوير قطاع الإنشاء باستخدام الواقع المعزز الافتراضي من الجيل الرابع.



ولفت النعيمي إلى أن "متحف البنية التحتية" سيكون مفتوحاً أمام الزوار من داخل دولة الإمارات والزوار من خارج الدولة، للاطلاع على الإنجازات التي تحققت في مجال البنية التحتية على مدار العقود الأربعة الماضية.



كما سوف تثير التقنيات المبتكرة في عملية عرض المواد انتباه الجماهير، الذي يحمل رسالته حضارية تهدف إلى ترسيخ الثقافة الوطنية، ودعم منظومة التعلم باستخدام الحواس والتوعية واستشراف المستقبل.



وفي تعليق معاليه خلال تدشين "متحف البنية التحتية قال: "قطاع البنية التحتية يعتبر أحد أبرز القطاعات التي تحظى باهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، لدورها في دفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي ولتواكب ما شهدته دولة الإمارات من تطور حضاري وعمراني".



وأضاف معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية: "دولة الإمارات العربية المتحدة تتطلع إلى أن تصبح الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية بحلول العام 2021، إلى جانب المحافظة على المكتسبات التي تحققت ومن ضمنها الحصول على المركز الأول في المؤشرات العالمية لجودة الطرق لـ 4 سنوات متتالية".