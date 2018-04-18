حاكم رأس الخيمة يلقي الكلمة الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار الفندقي

الشارقة 24:



ألقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الكلمة الافتتاحية الرئيسية في اليوم الثاني من المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي، والذي يمتد لثلاثة أيام من 17-19 أبريل 2018.



وستقدّم النسخة الـ 14 للمؤتمر العربي للاستثمار الفندقي 2018 والتي تعقد بالشراكة مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، تبصّرات فريدةً من نوعها حول القيادة العصرية، والاستثمار القائم على الفكر التطلعي، ونماذج التشغيل الجديدة وذلك من خلال مجموعة بارزة من المتحدثين الذين تأكد حضورهم في اللقاء السنوي لمجتمع الاستثمار الفندقي في الشرق الأوسط.



وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي: "أن رأس الخيمة تغيرت بشكلٍ جذري خلال فترةٍ قصيرةٍ نسبياً، وتحولت من بلدة هادئة تعتمد على الزراعة إلى حدٍ كبير، ويصعب فيها الحصول على التعليم الرسمي، إلى مدينةٍ مزدهرةٍ تتمتع باقتصاد متنوع ومؤسسات تعليمية رائعة".



وأضاف سموه: "إن كان بمقدورنا أن نفعل شيئاً إيجابياً للشركات في رأس الخيمة، فسنقوم به، وبإمكانكم أن تسألوا الشركات متعددة الجنسيات التي يبلغ عددها 13,000 والتي أتت من أكثر من 100 بلدٍ حول العالم لتباشر أعمالها هنا".



وأردف سموه: "وبفضل هذه الشركات، تجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية في رأس الخيمة منذ عام 2000 عتبة الـ 15 مليار درهم، وتوجد أكثر من 150 شركة صناعية ضخمة تعمل هن".



وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة: "نهدف إلى زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى 10 في المائة بحلول عام 2025، ويُحقق هذا القطاع بالفعل سنوياً بمعدّل يبلغ نحو 19 بالمائة بالمقارنة مع العام الماضي، وسنستقبل في رأس الخيمة مليون زائر بحلول نهاية هذا العام، ونهدف إلى استقبال 2.9 مليون زائر كلّ عام بحلول 2025".