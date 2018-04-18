محمد بن راشد يكرم الفائزين في مسابقة "بالعلوم نفكر" بدورتها السادسة

الشارقة 24 – وام:



كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بحضور ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مؤسسة الإمارات، الجامعات والمعاهد والكليات والمدارس الفائزة في مسابقة "بالعلوم نفكر" في دورتها السادسة، التي تنظمها سنوياً مؤسسة الإمارات بشكل دوري، لتحفيز شباب الوطن على الابتكار العلمي والتكنولوجي والابداع والتميز في شتى العلوم العلمية والتكنولوجية.



بدأ الاحتفال - الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي ظهر اليوم الأربعاء، بالسلام الوطني، ثم كلمة لرئيسة مؤسسة الإمارات التنفيذية ميثاء الحبسي التي توجهت بالشكر والولاء إلى قيادتنا الرشيدة على ما توليه من اهتمام ورعاية للشباب من الجنسين خاصةً الدارسين بالجامعات والكليات والمدارس بالدولة.